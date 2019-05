Nuovo ordine delle professioni sanitarie: Cna fa chiarezza

Lunedì 20 maggio, alle 17.30 presso la Sala Mosaico della CNA di Ravenna in viale Randi 90, si terrà un seminario di approfondimento sui processi avviati dall'istituzione del nuovo Ordine delle Professioni Sanitarie, che racchiude al suo interno gli Albi di diciannove figure professionali del settore.

Durante il seminario si cercherà di fare chiarezza su cosa cambierà per le imprese, per i professionisti sanitari non medici e per i professionisti non regolamentati che ambiscono a una equivalenza dei loro percorsi professionali. Se ne parlerà con Daniele Dondarini, consulente esperto nella normativa in ambito sanitario, e con Fabio Medri, presidente dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione. L'iniziativa sarà introdotta da Jimmy Valentini, responsabile di CNA Benessere e Sanità Ravenna. Le conclusioni saranno affidate a Roberta Gaudenzi, portavoce di CNA Professioni Ravenna. La partecipazione all'iniziativa è gratuita.