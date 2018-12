Su Rai Storia e Rai3 due puntate dedicate al patrimonio Unesco di Ravenna

Rai Cultura, in collaborazione con il MiBAC (Ministero per i beni e le attività culturali), ha realizzato cinquantaquattro pillole e cinque documentari per raccontare la bellezza dei siti del Patrimonio Mondiale dell'Unesco e ben due puntate sono dedicate a Ravenna.