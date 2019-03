Un mini corso su cani e gatti con veterinari e specialisti

Enpa Sezione di Ravenna organizza un "mini corso" per proprietari di animali gratuito in tre serate, la prima il 26 marzo alle 20.00 presso la sala Buzzi in Via Berlinguer 11 a Ravenna, con il Patrocinio del Comune di Ravenna.

Programma

26 marzo Serata cani

Relatori: Dott.ssa Roberta Benigno (ufficio Diritti degli animali Comune di Ravenna), Dott.ssa Donatella Saporetti (Servizio Veterinario USL della Romagna). Argomento: randagismo canino, canili, benessere, traffici.

9 aprile Serata gatti

Relatori: Dott.ssa Roberta Benigno, Dott.ssa Donatella Saporetti. Argomento: randagismo felino, accumulatori seriali di gatti, benessere

felino.

17 aprile Serata animali nel diritto civile

Relatori: Avv. Annalisa Porrari, libero professionista. Argomento: gli animali domestici nel diritto civile, animali nelle cause di separazione.