Olio d'Argan, un rimedio naturale dai mille usi e benefici

La sua tradizione è ormai secolare, ma è soprattutto negli ultimi anni che l'olio d'Argan è divenuto popolare anche in Italia. Estratto dai semi della Argania spinosa, una pianta tipica del Marocco meridionale, l'olio d'argan è comunemente usato e apprezzato per le sue proprietà cosmetiche, nutritive e medicamentose. I suoi benefici sono molti: dalla cura della pelle alla medicazione di ferite e cicatrici, l'olio di argan serve anche come nutrimento per i capelli. L'importanza di queste sue proprietà sono state rilevate anche dall'Unesco che, nel 1998, ha dichiarato l'area delle foreste di argania riserva della biosfera.

Olio d'argan: vari usi

Nel settore cosmetico l'olio d'argan è un rimedio naturale per gli inestetismi. Grazie alle vitamine A ed E, una goccia di olio applicata ogni giorno sotto gli occhi aiuta a ridurre e assottigliare le rughe e a mantenere la pelle idratata.

Aggiunto ad un infuso di acqua bollente, the verde e limone, lo si più utilizzare come tonico per la pelle con ottimi risultati e soprattutto è un prodotto completamente naturale e bio.

Se si vogliono rimuovere le cellule morte ed esfoliare la pelle, l’olio d’Argan è un ottimo rimedio se mischiato a due cucchiaini di zucchero di canna e utilizzati con un guanto ruvido; uno ottimo scrub viso/corpo. Inoltre, è un perfetto sebo riduttore che contrasta l’acne e previene la formazione di punti neri ed inestetismi del viso.

E’ un toccasana contro rossore e dà sollievo dopo le rasature, quindi perfetto per tutti gli uomini che vogliono una pelle più morbida dopo la barba del mattino; ma è ideale anche per le donne che utilizzano il rasoio per la depilazione, perché tre gocce massaggiate dopo la depilazione riducono l’incarnimento dei peli.

Previene le smagliature e migliora l’elasticità della pelle, utilizzandolo quotidianamente al posto della crema idratante sulle zone critiche, come pancia, cosce, fianchi.

L'olio d'argan è un emolliente naturale per unghie fragili e mani e piedi che si seccano; così come per le labbra che d’inverno si screpolano facilmente. L’olio di Argan è un sostituto del burro di cacao per renderle morbide e setose.

Non è vantaggioso solo per l'epidermide, ma anche per i capelli, prevenendone la caduta e aiutando la crescita. A seconda dello spessore, della consistenza, della condizione e della lunghezza, varia la quantità di gocce da utilizzare. Inoltre, l’olio può contrastare la secchezza e la fragilità dei capelli, prevenendo le doppie punte e limitando di molto la formazione della forfora.

Un rimedio naturale

Infine è bene ricordare che l'olio di Argan può essere usato in modo sicuro nella sua formula più pura al 100% e non ha bisogno di essere acquistato come ingrediente di lozioni, creme e balsami. Certo, nella sua formala pura è molto costoso, ma se si considera che poche gocce al giorno bastano per giovare dei suoi benefici, allora è un sacrificio che si può compiere.

Dove trovare l'olio di Argan a Ravenna

