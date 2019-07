154 anni del Corpo delle Capitanerie di porto e 30 della Guardia Costiera

Giovedì 18 luglio saranno celebrati il 154esimo anniversario della costituzione del Corpo delle Capitanerie di porto e il 30esimo anniversario della costituzione della Guardia Costiera. La cerimonia avrà luogo alle 10.00 in piazza Anita Garibaldi con la deposizione della Corona al Monumento ai Caduti. Successivamente, la cerimonia proseguirà presso la sala Cavalcoli della Camera di Commercio in Viale Farini con saluti e interventi delle Autorità presenti. In tale occasione gli Uffici della Direzione Marittima di Ravenna di via Antico Squero rimarranno aperti alla cittadinanza dalle 19.00 alle 23.00 e ospiteranno una mostra di divise e registri storici. Inoltre sarà possibile visitare le motovedette della Guardia Costiera ormeggiate presso la Darsena di Città.