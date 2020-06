2 giugno, De Pascale a Roma insieme al Presidente Mattarella

Martedì 2 giugno, festa della Repubblica, alle 9 il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale, in qualità di presidente dell'Unione delle Province italiane, prenderà parte alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l’Altare della Patria a Roma da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il 74esimo anniversario della fondazione della Repubblica sarà celebrato in tutto il Paese e naturalmente anche a Ravenna. Come ha comunicato nei giorni scorsi il Prefetto Enrico Caterino le celebrazioni, in piazza del Popolo, si terranno in modo sobrio, in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del Coronavirus, esclusivamente con la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione delle corone, come disposto dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In rappresentanza del Comune di Ravenna sarà presente il vicesindaco Eugenio Fusignani, in rappresentanza della Provincia di Ravenna il consigliere provinciale Daniele Perini.