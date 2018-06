25 donne si rivolgono a Linea Rosa Cervia ogni anno: l'associazione festeggia il nono compleanno

Martedì 26 giugno a Cervia si celebra il nono compleanno di Linea Rosa, che è presente nel territorio cervese con uno sportello attivo presso lo spazio "Sei donna" in Via Mazzini 40. L'evento sarà finalizzato al ricordo di Sandra Lunardini e Paola Fabbri, 2 donne vittime di femminicidio, alle quali è stata dedicata l'istallazione commemorativa sita in p.zza dei Salinari, dove il 26 alle ore 18 è previsto un incontro, con letture a loro dedicate, per ricordare tutte le donne uccise per mano di chi professava loro amore. Un momento per condividere un triste ricordo, ma anche per sottolineare, quello che è il motto che ci sorregge nella quotidiana lotta alla violenza di genere: "uscire dalla violenza si può" e ne sono fortunatamente testimoni anche le tante donne che si rivolgono annualmente allo sportello di Cervia, dal 2009, con una media di circa 25 all'anno. L'evento di martedì 26, prosegue dalle 19,30 alle 21, con un momento conviviale presso il ristorante Vecchia Pescheria, in via Pisacane 3, durante il quale si inaugurerà una targa del progetto "I fiori di Cervia" e si terrà un aperitivo. Il ricavato sarà devoluto per opere di abbellimento della casa protetta di Cervia. Sarà un utile momento anche per conoscere più da vicino l'associazione e le sue finalità.