43mila euro per progetti di socializzazione dedicati ai disabili

Sono 10 le associazioni di volontariato che hanno ricevuto i contributi previsti dal Piano per la Salute e il Benessere Sociale dei Comuni della Bassa Romagna, per un totale di 43.000 euro destinati la realizzazione di progetti per attività ricreative, di socializzazione e inclusione per persone disabili.

Con questi progetti l’amministrazione punta a contrastare il rischio di esclusione sociale e garantire pari opportunità sostenendo il volontariato e le famiglie nell’organizzazione di attività di sostegno allo studio, vacanze estive, laboratori teatrali, pratica sportiva, uscite domenicali, percorsi educativi e formativi. I progetti, tutti realizzati nell’anno 2018 e puntualmente rendicontati dalle associazioni, nascono nell’ambito del Piano Sociale di Zona che vede la partecipazione attiva di tante realtà associative operanti con particolare riguardo all’inclusione di soggetti disabili e delle loro famiglie. Il contributo è stato erogato a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino ad un massimo del 50%, per i costi destinati al personale educativo assistenziale, per il trasporto con mezzi attrezzati, tenuto conto della complessità delle attività svolte, alla durata ed al numero dei partecipanti.