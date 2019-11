Bagnacavallo, "M'impegnerò per la città": l'alfiere del Lavoro Laura Ginestretti ospite in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Bagnacavallo ha ospitato, nella seduta di martedì, la diciannovenne bagnacavallese Laura Ginestretti, nominata Alfiere del Lavoro dal presidente Mattarella per i suoi eccezionali meriti scolastici. Accompagnata dai familiari, Laura senza nascondere l’emozione si è seduta accanto al sindaco Eleonora Proni e al presidente del Consiglio comunale Matteo Giacomoni. Da loro e dai capigruppo consiliari ha ricevuto gli apprezzamenti e le congratulazioni per l’importante riconoscimento ricevuto il 22 ottobre scorso dal capo dello Stato. Nel ringraziare tutti Laura ha ribadito che si impegnerà a fondo per dare qualcosa di concreto alla sua città.

Laura Ginestretti si è diplomata con 100 e lode al Liceo Scientifico di Lugo, dove ha terminato gli studi con una media del 9,81. Ora frequenta il primo anno di Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano. Nel corso della seduta di martedì, il Consiglio comunale ha provveduto inoltre alla sostituzione di Stefano Bassi, consigliere dimissionario della Lega Bagnacavallo, con Maurizio Bragonzoni.