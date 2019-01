Centinaia di temerari sfidano il freddo per il tuffo stravagante dell'Epifania

Il 6 gennaio è stato anche il giorno del tradizionale primo tuffo dell'anno in mare e delle tradizionali cante dei Pasqualotti. Il tradizionale appuntamento si è arricchito della Pedalata della Befana in MTB e della Camminata della Befana (in programma alle ore 9.00 e alle 9.30). Per tutto il giorno vi sono stati intrattenimenti musicali per grandi e piccini e interventi dei Pasquaroli. Alle ore 15 c'è il tuffo in mare col concorso a premi per il costume più originale. Più di cento i temerari tuffatori si sono dati appuntamento in spiaggia provenienti da diverse città d’Italia, da Milano a Ravenna, per l’unico tuffo in mare a cui si può partecipare mascherati e vincere un premio per il travestimento più divertente. Il ricavato della giornata andrà in beneficenza per la costruzione della nuova Casa del volontariato di Cervia.