A Cervia in bicicletta: percorsi tra pinete, spiagge e riserve naturali

Con il bel lungomare e i viali alberati, la fresca pineta e le dimensioni a misura d’uomo, Cervia è una località da vivere in bicicletta: percorsi urbani e in natura a due passi dal mare, nei 40 km di pista ciclabile e nei percorsi in pineta e in salina. Dimenticare l’auto e inforcare la bici è facile e alla portata di tutta la famiglia, grazie ai numerosi tratti di facile percorrenza che offre il territorio.

Dal centro di Cervia o di Milano Marittima, attraverso la pineta, è possibile ad esempio raggiungere la valle dell'Ortazzo, all'interno della quale si trova la Riserva Naturale Duna Costiera e la foce del torrente Bevano. L’area si divide in valle dell'Ortazzo, un'ampia palude d'acqua dolce di forma triangolare costantemente sommersa, e nella zona umida dell'Ortazzino, che è un'area salmastra contigua alla spiaggia, che alterna stagni, canneti, dune con vegetazione mediterranea e pinete costiere. Il percorso alla valle dell'Ortazzo fa parte del più ampio percorso che arriva a raggiungere la città di Ravenna ed è quasi esclusivamente su strada sterrata e sentieri, un trail non ad anello di circa 15 km a tratta, pianeggianti, senza difficoltà tecniche e molto interessante dal punto di vista naturalistico: giunti alla valle una torretta di avvistamento permette infatti l'osservazione di folaghe, cigni, anatre, aironi, cormorani.

Un altro percorso di grande fascino, tra i più suggestivi che si snodano all’interno del Delta del Po, è senza dubbio La Rotta del Sale, ciclabile che corre parallela all’antica rotta marittima che seguivano le imbarcazioni che trasportavano il sale da Cervia al porto della Serenissima, un tragitto con partenza dal centro della città che attraversa paesaggi naturalistici di grande bellezza fino a giungere, se compiuto in tutta la sua interezza, al lido di Venezia. Il primo tratto, lungo circa 20 km, è piacevole e ombreggiato e conduce fino a Ravenna attraverso le pinete di Cervia e di Classe.

Ma “vivere in bicicletta” significa anche usarla in modo giusto e nel rispetto della natura, del territorio e delle persone. La bicicletta come mezzo di trasporto oltre a far bene all’ambiente e alla salute, è anche una risposta utile alla mobilità urbana e allo snellimento del traffico. Per questo il Comune avvierà prossimamente una campagna di sensibilizzazione per utilizzare la bicicletta in modo corretto, rivolta ai cittadini, ai turisti e alle scuole non appena riapriranno. E’ stato realizzato un depliant “Cervia in bici”, che è un breve prontuario, dove sono elencate le principali regole e norme da rispettare previste dal codice stradale e i consigli utili per vivere la bicicletta e la strada in sicurezza. Inoltre il depliant contiene una piantina di tutte le piste ciclabili del territorio di Cervia, dove si possono vedere quelle già fruibili e quelle di futura realizzazione.

"Cervia è sempre stata una città sensibile alla tutela del territorio e attenta ad uno sviluppo sostenibile, per il buon vivere e la qualità della vita. L’uso della bicicletta per sport, divertimento e come mezzo di trasporto, fa parte di una scelta che fa bene all’ambiente e alla salute, ma è anche una risposta utile alla mobilità urbana, allo snellimento del traffico e sul piano economico - commenta il sindaco di Cervia Massimo Medri - ‘Cervia in bici’ è un breve prontuario per l’usare la bicicletta in modo giusto e rispettoso nei confronti dell’ambiente e delle persone. Cervia può vantare ben circa 40 km. di piste ciclabili esistenti, Invitiamo tutti i cittadini e i turisti a percorrerle, per apprezzare ancora di più il nostro territorio. Come scriveva Sergio Zavoli “La bicicletta è un modo di accordare la vita con il tempo e lo spazio, è l’andare e lo stare dentro misure ancora umane”. Un giro in bicicletta libera la mente ed è un’immersione nella bellezza. Un particolare ringraziamento a Cervia Turismo e Destinazione Romagna che si stanno impegnando nella promozione e valorizzazione del progetto bike".