A Massa Lombarda proseguono i controlli per fermare chi abbandona i rifiuti

Sul territorio del Comune di Massa Lombarda non si ferma il costante lavoro per la messa in atto di periodici controlli sui rifiuti abbandonati in prossimità dei punti di raccolta e non solo.

Grazie alla stretta collaborazione tra l'Amministrazione comunale, la Polizia municipale e i funzionari di Hera Spa, anche nella giornata di sabato 1 settembre sono stati individuati e sanzionati due cittadini che in una zona residenziale hanno riversato scatoloni e sacchi a fianco di un cassonetto.

"In questi anni abbiamo eliminato e risanato diversi punti di abbandono che erano diventati cronici - ha rimarcato il sindaco Daniele Bassi -. Pur risultando il fenomeno in calo rispetto al passato, l'Amministrazione non si ferma certamente qui e continua il suo lavoro di contrasto contro gli irresponsabili e i maleducati che danneggiano l'intera collettività. La stragrande maggioranza della cittadinanza è con noi in questo, e ciò ci conforta nel perseguire con forza il nostro obiettivo, che è dare a Massa Lombarda il decoro che merita, promuovendo quell'educazione civica che è alla base della convivenza".

"Siamo certi del valore della nostra scelta, che è quella di promuovere il corretto conferimento dei rifiuti - continua il primo cttadino -: un impegno che ci ha portato alla conferma che anche per il 2017 come il primo Comune della provincia per la percentuale di raccolta differenziata (67,3%, 3,5 in più rispetto al 2016), avvicinandoci sempre di più agli obiettivi fissati dalla Regione per il 2020".