A Ravenna raccolti oltre 120mila chili di cibo con la 'Colletta Alimentare'

“Facendo la Colletta s’è accesa una luce - dice Alessandro, carcerato di Opera - Ci siamo sentiti uomini, e si sta bene”. I., brasiliana, racconta: “Voglio partecipare alla Colletta, è tanto che aspettavo di essere utile a qualcuno. Sono sempre io a chiedere ma finalmente con la Colletta ho l’occasione di poter dare”. Queste sono solo alcune delle storie accadute durante la 23esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si è tenuta domenica in circa 13.000 supermercati in tutta Italia.

“E’ stato bello – ha commentato Stefano Dalmonte, presidente del Banco Alimentare Emilia Romagna – Per la ventitreesima volta possiamo dire con certezza che donare e donarsi fa parte di un’esigenza e di un’aspettativa che ognuno di noi ha nel proprio cuore: giovani (tantissimi!), lavoratori e casalinghe, disoccupati e assistiti, alpini, bersaglieri, ecc… un popolo ha nuovamente contribuito a costruire un pezzetto di società dove la pura logica dell’egoismo e dell’indifferenza non vince. E grazie infinite agli emiliano romagnoli (circa 500.00) che hanno fatto la spesa solidale a favore dei più bisognosi. Tutto ciò ha permesso di raggiungere, in un quadro attuale un po’ incerto nel Paese, l’ottimo risultato di 862 tonnellate di alimenti raccolti, che corrispondono ad oltre 1.700.000 pasti donati in Regione”. A Ravenna sono stati raccolti ben 124.852 chili di cibo in 99 punti vendita, grazie all'attività di 2239 volontari.