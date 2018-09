Lasciò i due figli piccoli in auto: madre condannata per abbandono di minore

Condannata a 4 mesi per aver abbandonato in auto i due figli di tre e nove anni: è la sentenza emessa nei giorni scorsi dal Tribunale di Trento nei confronti di una mamma di Ravenna, che nell'inverno 2016 si recò in vacanza a Pinzolo con la famiglia. I Carabinieri, dopo la segnalazione di una persona che notò i due bimbi chiusi nell'auto, intervennero sul posto e attesero il ritorno dei genitori, dopo circa mezz'ora. Nei confronti della coppia scattò la denuncia per abbandono di minori, ma alla fine soltanto la madre venne citata in giudizio, in quanto il padre secondo la ricostruzione dei fatti si era allontanato dall'auto mentre la moglie era ancora con i bambini. Alla fine del processo la donna, come riporta l'Adige, è stata condannata a quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale.