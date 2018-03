L'8 marzo dei venditori abusivi di mimose: trovati diversi nascondigli

La Polizia municipale, soprattutto nel turno mattutino, ha effettuato giovedì diversi interventi di contrasto al fenomeno della vendita abusiva di mimosa in occasione della Festa della Donna. L'attività ha interessato le zone che abitualmente vengono frequentate dai soggetti abusivi, come i principali accessi alla città (Adriatica-V.Martiri Fantini e ViaPineta Formica- Via Malva Sud). Al termine degli interventi sono stati rinvenuti circa 80 mazzetti di mimosa, abbandonati sul posto dai venditori alla vista del personale in divisa e recuperati da nascondigli utilizzati come deposito, individuati nelle immediate vicinanze.

I ringraziamenti di Confesercenti

Come Confesercenti Ravenna desideriamo ringraziare pubblicamente la Polizia Municipale per il prezioso lavoro di contrasto all’abusivismo commerciale svolto nella giornata dell’8 marzo, Festa Internazionale della Donna - evidenzia l'associazione di categoria -. Questo importante appuntamento, come tanti altri nel corso dell’anno, è infatti un’occasione ghiotta per i venditori abusivi, che sfruttano la ricorrenza per vendere non solo in luoghi non consentiti, ma anche totalmente in nero. Plaudendo all’attività delle Polizia Municipale, che dimostra solerzia, conoscenza del territorio e dei suoi bisogni, cogliamo l’occasione per ribadire ai cittadini di fare acquisti solo da operatori ambulanti autorizzati, nei mercati o nelle piazzole consentite (come vicino al passaggio a livello di via Canale Molinetto) o presso i fioristi in sede fissa, dove oltre al rispetto della legalità si può usufruire di altissima professionalità".