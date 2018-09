Accademia Bizantina porta Bagnacavallo a Londra con la premiazione di "Agitata"

Il 13 settembre scorso la cantante Delphine Galou ha ritirato il Gramophone Recital Award al gala organizzato dalla rivista britannica di classica alla De Vere Grand Connaught Rooms del Covent Garden di Londra, e nella capitale inglese si è parlato anche di Bagnacavallo. "Agitata", l'album di Galou con Accademia Bizantina e Ottavio Dantone, è uscito nel settembre 2017 per l'etichetta Alpha Classics, e dopo essere stato stato scelto tra i finalisti dei 2018 Gramophone Classical Music Awards si è aggiudicato il premio.

La serata londinese è stata poi anche un’occasione per tanti dei protagonisti stranieri per ricordare con ammirazione Bagnacavallo, “casa” di Accademia Bizantina di cui molti sono stati ospiti negli ultimi anni, tra rassegne concertistiche e convegni. Delphine Galou era già molto nota e ammirata per la sua musicalità e il suo timbro accattivante. È stata protagonista di svariate produzioni di musica barocca e di registrazioni d’opera (soprattutto di Vivaldi), ma Agitata era il suo primo recital. Si tratta di un programma di musica sacra, mottetti, cantate e stralci di oratori, che nel corso del XVII e XVIII secolo sono stati influenzati dalla crescente notorietà dell’opera. Dal celeberrimo Agitata infido flatu tratto dall’oratorio di Vivaldi Juditha triumphans – qui contrappuntato da un’aria di un’altra versione della storia di Giuditta composta da Jommelli – fino alle Lamentazioni di Stradella e al magnifico mottetto di Porpora In procella sine stella, Galou copre un’ampia gamma di emozioni spirituali. Nel disco è accompagnata da Accademia Bizantina sotto la guida del suo direttore e cembalista, Ottavio Dantone. Un concerto di Gregori e una sinfonia di Caldara completano l’album (distribuito da Alpha Music), che include varie registrazioni in premiere mondiale.