Accesso alla ztl e sosta gratuita per chi accompagna un anziano

Accompagnare anziani e disabili in ospedali, centri di cura o nelle normali incombenze è un servizio che quotidianamente molti volontari delle associazioni svolgono con grande senso di comunità. A loro tutela l’Unione dei comuni ha predisposto un tagliando che identifica in modo certo l’automezzo utilizzato per l’accompagnamento sociale. Le associazioni della Bassa Romagna che svolgono attività di accompagnamento sociale possono fare richiesta per ottenere un’autorizzazione speciale di accesso e sosta nelle aree a traffico limitato e in quelle a sosta regolamentata o a tariffazione, sul territorio dei nove comuni dell’Unione.

I mezzi utilizzati per l’accompagnamento sociale, previamente identificati, potranno quindi accedere senza segnalazione preventiva alle zone a traffico limitato, qualora in queste sia localizzato il domicilio dell’utente o un luogo che risulti necessario raggiungere per l’accesso a diversi servizi. In ogni caso deve essere sempre dimostrato che l’accesso in deroga di cui sopra sia giustificato dall’effettivo assolvimento delle attività di accompagnamento. I mezzi potranno usufruire senza segnalazione preventiva dei posti di fermata e sosta presso le strutture sanitarie e ospedaliere riservati ai mezzi per il trasporto sociosanitario non di emergenza. Il tagliando è rilasciato a titolo gratuito dalla Polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dovrà essere esposto chiaramente sul parabrezza del veicolo e indicare il numero di targa.

Come ottenere il tagliando

La richiesta va presentata all’Urp del Comune in cui ha sede l’associazione utilizzando il modulo disponibile sul sito della Polizia municipale della Bassa Romagna (al link www.pm.labassaromagna.it/Servizi-al-Cittadino/Autorizzazione-veicoli-per-trasporto-sociale), compilato in ogni sua parte e corredato dalla fotocopia della carta di circolazione e del documento di identità del richiedente. Per il Comune di Lugo l'Ufficio preposto è l'Ufficio Anagrafe; in alternativa, la richiesta può essere inviata tramite posta elettronica all’Ufficio Segreteria amministrativa del comando di Polizia municipale della Bassa Romagna all’indirizzo segretammpm@unione.labassaromagna.it.