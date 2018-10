Accoglienza e assistenza turistica: torna il corso dei volontari Aclisti

Accogliere e assistere i turisti può essere anche un servizio di volontariato. L’Associazione volontari Aclisti, nell’ambito del progetto “Il volontariato oggi – un punto di arrivo per una nuova partenza” organizza il 26esimo corso annuale per l’accoglienza e l’assistenza, anche turistica, per gruppi in visita a Ravenna.

Le sedi del corso, dal 4 ottobre al 31 ottobre, saranno il Planetario e Palazzo Rasponi e questi i temi trattati nelle cinque lezioni settimanali: giovedì 4 ottobre, alle 17.30, “Rendiamo giovani e gli adulti protagonisti del rafforzamento della cultura della cittadinanza attiva e la valorizzazione dei beni comuni, compresa l’accoglienza turistica nel distretto di Ravenna-Cervia-Russi” con l’intervento dell’assessora alle politiche giovanili Valentina Morigi; giovedì 11 ottobre, alle 18, “Le opportunità di impiego dei volontari per la tutela e valorizzazione dei beni comuni nel Comune di Cervia” con Daniela Poggiali, dirigente del Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi; giovedì 18 ottobre, alle 18, “Le opportunità di impiego dei volontari per la tutela e valorizzazione dei beni comuni nel Comune di Russi” con Laura Errani vice sindaco del Comune di Russi; giovedì 25 ottobre, alle 18, “ La legislazione del volontario del terzo settore, la carta dei valori del volontariato e della rappresentanza” con il direttore del CSV di Ravenna Paolo Danesi; mercoledì 23 ottobre, alle 17.30, “Il turismo sostenibile e l’accoglienza turistica nel distretto di Ravenna-Cervia-Russi” con Maria Grazia Marini dirigente assessorato al Turismo.

Per informazioni e materiale per le iscrizioni ci si può rivolgere ai seguenti sportelli: a Ravenna il mercoledì dalle 17 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12 alla Casa del Volontariato in via Sansovino 57; a Cervia dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 alla sede dell’associazione Auxilia onlus in via Mazzolani 13; a Russi al centro sociale Porta Nova in via A. Moro 2/1. Ci si può rivolgere anche ai seguenti contatti: email info@volontariaciclisti.org e cellulare Whatsapp 3292374440.