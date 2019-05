Terrore in piazza: donna si lancia con un coltello contro un militare

Terrore in pieno centro venerdì mattina a Ravenna. Mentre le forze dell'ordine stavano concludendo le prove per l'imminente festa della Repubblica, in programma per domenica 2 giugno, all'improvviso una donna si è scagliata contro un militare della Guardia Costiera, il Comandante di Vascello Diego Tomat, che si trovava in testa al corteo, brandendo un coltello a lama lunga e provocandogli qualche ferita. Lui è riuscito a difendersi e subito la Polizia municipale ha bloccato la donna, con il comandante Andrea Giacomini che l'ha immediatamente ammanettata, e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno trasportato il 42enne ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna.

L'uomo è stato poi dimesso in tarda mattinata e ha manifestato la volontà di partecipare, come da programma, alle celebrazioni di domenica. La donna è stata invece portata al comando di Polizia locale e poi trasferita al comando dei Carabinieri. Ancora ignote le cause del folle gesto; dalle prime informazioni la donna che ha aggredito il militare, di origini moldave, soffrirebbe di disturbi mentali. Dopo essere stata ammanettata avrebbe iniziato a urlare e inveire contro le forze dell'ordine dicendo di avere "amicizia importanti in Russia".

"Ho chiamato il Comandante di Vascello Diego Tomat per esprimergli il massimo della solidarietà e della vicinanza da parte di tutta la città - commenta il sindaco Michele de Pascale - L'Ufficiale è stato portato al pronto soccorso e fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

Un grande ringraziamento alla Polizia Locale che, intervenendo prontamente, ha evitato il peggio e ai Carabinieri sempre pronti a fornire un importante supporto".