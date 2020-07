Acquista un Iphone su Facebook: ma era una truffa

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 54enne campano per il reato di truffa aggravata online. Qualche tempo fa, attraverso la piattaforma “Marketplace” di Facebook, l'uomo aveva messo in vendita un telefono cellulare Iphone X al prezzo di 360 euro. Agli inizi del mese di giugno, il venditore ha ricevuto una proposta d’acquisto da parte di un acquirente ravennate con il quale si è accordato, attraverso WhatsApp, per le modalità di perfezionamento dell’acquisto.

L’acquirente, dopo aver eseguito il versamento della somma pattuita tramite bonifico a un codice Iban fornito dal venditore durante gli accordi finalizzati a perfezionare l’acquisto, ha atteso invano la ricezione del telefono cellulare, denunciando poi la truffa di cui era stato vittima negli uffici della Questura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini, condotte dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, hanno permesso di identificare l’autore della truffa nel 54enne campano che è risultato intestatario del codice Iban, relativo a una carta PostePay, sul quale la vittima ha effettuato il versamento della somma di 360 euro, oltre a risultare l’intestatario dell’utenza mobile utilizzata per gli accordi preliminari all’acquisto attraverso WhatsApp. L’uomo è stato quindi denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Napoli per il reato di truffa aggravata online.