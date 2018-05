Rifiuta le sue "avance" in discoteca e lui le tira un pugno: scatta la denuncia

Una notte in discoteca si è conclusa con una brutale aggressione ai danni di una 46enne di Marradi, che ha rifiutato le "avance" di uno sconosciuto. Al termine delle indagini dei Carabinieri, sono scattate le denunce per due persone.

La vicenda risale all’anno scorso, quando due coppie di amici provenienti dalla zona di Marradi hanno deciso di trascorrere la serata in una discoteca di Castel Bolognese. Nell’arco della nottata le due amiche, tra cui la 46enne, si sono allontanate per fare due passi, ma sarebbero finite nel mirino di uno sconosciuto che, complice il tasso alcolico elevato, avrebbe cominciato a rivolgere a entrambe dei complimenti molto pesanti. Secondo la versione riferita ai Carabinieri, le due donne avrebbero subito dimostrato di non gradire le attenzioni del 33enne che a quel punto, anzichè desistere, avrebbe iniziato un corteggiamento insistente nei confronti della 46enne. A nulla sarebbe servito neanche l'arrivo del compagno che avrebbe intimato all'importunatore di smetterla, senza però ottenere nulla.

Per evitare che la situazione degenerasse, le due coppie di amici hanno quindi deciso di allontanarsi dalla discoteca, ma quando il 33enne ha intuito le loro intenzioni si sarebbe avvicinato alla 46enne afferrandola per il collo e le avrebbe addirittura sferrato un pugno in pieno volto. La donna, tramortita, è andata a sbattere contro la vetrata di ingresso del locale. In aiuto del lughese è poi arrivato un suo amico che, a sua volta, avrebbe anche lui strattonato la donna, fino a che non sono intervenuti due addetti alla sicurezza della discoteca che sono riusciti a trascinare fuori dal locale i due aggressori. Di lì a poco è sopraggiunto un equipaggio del nucleo radiomobile di Faenza e i Carabinieri, individuati i due aggressori che stavano per allontanarsi in auto, sono riusciti a identificare l'autore dell’aggressione e il complice 36enne, entrambi di Lugo.

La vittima nel frattempo è stata accompagnata in ospedale a Faenza, dove in un primo tempo le è stata diagnosticata una contusione al setto nasale e al labbro con prognosi di cinque giorni; poi, a seguito di ulteriori esami diagnostici, si sono aggiunti anche problemi cervicali che alla fine hanno fatto salire la prognosi fino a 72 giorni complessivi. Delle indagini si sono poi occupati i Carabinieri di Castel Bolognese, che hanno raccolto le testimonianze delle persone coinvolte insieme a quelle di molti testimoni che avevano assistito al parapiglia nel locale. Attraverso le fotografie dei due aggressori mostrate alle persone convocate in caserma, i militari dell’arma hanno potuto definire le responsabilità dei due lughesi, denunciandoli entrambi per lesioni personali aggravate in concorso.