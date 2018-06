Aggredita e palpeggiata al parco in pieno giorno: uomo fermato per violenza sessuale

Paura in pieno giorno al parco di via Lercaro. Mercoledì, intorno a mezzogiorno, una donna sarebbe stata avvicinata da un uomo che l'avrebbe prima palpeggiata, poi malmenata colpendola in testa e strappandole i pantaloni, scappando infine in sella alla sua bici davanti a diversi testimoni che lo avrebbero messo in fuga. La vittima, come riporta Il Resto del Carlino in edicola venerdì, è una 40enne di Ravenna, mentre il palpeggiatore, rintracciato e fermato giovedì dai Carabinieri e portato in caserma con l'accusa di violenza sessuale, è un giovane magrebino.