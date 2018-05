Turista ubriaco se la prende con la moglie, aggredisce i Carabinieri e poi scappa in spiaggia

Prima se l'è presa con la moglie, poi ha aggredito i militari e infine è scappato in spiaggia. I Carabinieri della stazione di Savio hanno arrestato in flagranza per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale un turista tedesco 38enne.

Domenica sera, intorno alle 21.15, i militari sono intervenuti a Lido di Classe dove l'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, dalla strada stava urlando contro la moglie che si era chiusa in casa insieme alla figlia. Il 38enne, alla vista degli uomini in uniforme, avrebbe iniziato a spintonarli per poi fuggire verso gli stabilimenti balneari, dove è stato fermato. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Trascorsa la notte in camera di sicurezza, l’uomo è comparso davanti al giudice ravennate che ha convalidato l’arresto, patteggiando una pena di 2 mesi e 20 giorni. Tornato alla casa di Lido di classe, poi, l'amara sorpresa: l'uomo ha scoperto che la moglie era tornata in Germania.