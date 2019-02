Agli arresti domiciliari con l'autorizzazione a recarsi al lavoro, ma è a spasso: denunciato

Un 33enne di nazionalità marocchina, domiciliato a Forlì, è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Polfer di Faenza con l'accusa di evasione. L'extracomunitario è stato identificato giovedì mattina alla stazione ferroviaria manfreda: in seguito al controllo è emerso che l'uomo si trovava sottoposto al regime della detenzione domiciliare in Forlì, con l’autorizzazione ad assentarsi solo ed esclusivamente per recarsi quotidianamente al lavoro in Faenza. In considerazione del fatto che l’uomo si trovava alla stazione ferroviaria in orario lavorativo, privo di qualsivoglia autorizzazione dell’autorità giudiziaria che aveva disposto la detenzione domiciliare, l'individuo è stato condotto negli uffici della Polizia Ferroviaria di Faenza dove ha rimediato una denuncia a piede libero, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di evasione.