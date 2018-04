Ai domiciliari dopo l'aggressione in ospedale, viene sorpreso in bici in Darsena

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nella tarda mattinata di domenica, hanno arrestato un 35enne tunisino con l’accusa di evasione. In particolare l’uomo, da tempo in Italia, era stato arrestato venerdì per aver creato disordini in ospedale e aver aggredito il personale sanitario di turno e gli addetti alla vigilanza. Sottoposto al regime degli arresti domiciliari, aveva l’obbligo di non allontanarsi.

Domenica i Carabinieri della stazione di via Alberoni l’hanno sorpreso in zona Darsena, senza autorizzazione, andarsene a spasso in bicicletta. Immediatamente bloccato, il 35enne è stato arrestato. Lunedì mattina, al termine del processo direttissimo, con la convalida, il Giudice gli ha imposto la custodia cautelare in carcere.

L'episodio si aggiunge a quello di gennaio, quando nel pronto soccorso si verificò una lite violenta che terrorizzò i pazienti in attesa e i loro parenti.