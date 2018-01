Al Porto arrivano i Vigili del Fuoco: "Nuova sede a Marina di Ravenna"

Lo aveva già annunciato qualche mese fa, appena arrivato a Ravenna, il Comandante dei Vigili del Fuoco Giuseppe Lomoro: "Uno dei miei principali obiettivi sarà riaprire una realtà territoriale al porto". E ora, in risposta all'interrogazione presentata dal Partito Repubblicano Italiano durante il consiglio comunale di martedì, lo conferma anche l'amministrazione comunale: "L'Autorità di sistema portuale sta lavorando con i Vigili del Fuoco per trovare una sede idonea a ospitare i pompieri a Marina di Ravenna, in una zona che sarà strategica perchè a ridosso del porto - spiega l'assessore Massimo Cameliani - La sede, dunque, non sarà l'edificio abbandonato a Marinara proposto dal Pri: per questo edificio, infatti, amministrazione comunale e autorità portuale hanno in mente un'ipotesi di valorizzazione secondo una vocazione turistica. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i circoli velici e nautici della zona affinchè quel luogo diventi un luogo di valorizzazione turistica, anche legato al turismo sportivo".