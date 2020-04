Al via i lavori di rimozione delle dune in spiaggia a Cervia

Come tutti gli anni, con l'approssimarsi della stagione estiva a Cervia si è partiti con la rimozione delle difese invernali dagli allagamenti. Giovedì, tempo permettendo, verranno rimossi i panconi di sbarramento della sezione idraulica del porto canale, installati in corrispondenza del ponte san Michele. La riapertura del canale agevolerà il deflusso delle acque provenienti dalle saline che, a causa dell'innalzamento repentino delle temperature verificatosi nella scorsa settimana, sono state interessate da proliferazione di alghe. Verranno poi asportati gli sbarramenti in sabbia, realizzati sulle vie XVI, XVII e XVII Traversa Mare, a maggiore protezione dell'abitato nelle zone in cui la spiaggia è meno estesa.

Rinviato a fine mese lo spianamento della duna artificiale realizzata sull'arenile dalla Cooperativa Bagnini con il contributo dell'amministrazione. Per ultimo, verranno rimosse le paratie installate nei varchi lungo le sponde del porto canale, nel tratto compreso tra l'imboccatura del porto e il ponte mobile, queste attività saranno completate in funzione dell'evolversi dell'emergenza in corso. Si raccomanda quindi, proprio in funzione dello smantellamento delle difese, di prestare particolare attenzione in caso di allerta per vento e stato del mare, adottando tutte le necessarie misure di auto protezione e osservando quanto disposto dall’ordinanza sindacale n. 9/2017.