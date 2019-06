Al via i lavori su strade e marciapiedi in Darsena

Al via i lavori di manutenzione straordinaria che coinvolgono strade e marciapiedi dell’area territoriale 3, Darsena – via Lanciani, da via Bellucci a via Gulli per un totale di 422 metri. Il tratto presenta marciapiedi con diversi danni da usura, con tagli e ripristini; in vari punti si presenta disgregato costituendo anche un pericolo per i pedoni. L’intervento consiste in una prima bonifica con soletta in calcestruzzo leggero strutturale (nelle zone più ammalorate), nella sostituzione dei cordoli dove sono rotti, nella sostituzione dei chiusini in calcestruzzo danneggiati e nella pulizia delle bocche di lupo e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche. Ovunque sarà rifatto il marciapiede con tappetino d’usura.

Ulteriori interventi durante il cantiere saranno l’integrazione della segnaletica (verticale e orizzontale) con delimitazione degli stalli di parcheggio (in entrambi i lati nel tratto a senso unico e in parte anche sul marciapiede nel tratto a doppio senso, lasciando comunque sempre una larghezza libera di almeno 1,50 mt per il transito pedonale). In tutti gli attraversamenti pedonali saranno rifatte le cordonate opportunamente ribassate per il superamento delle barriere architettoniche. L’incrocio con via Umago sarà rivisto, integrando con segnaletica orizzontale e realizzando allargamenti del marciapiede al fine migliorare visibilità e sicurezza per gli utenti e per regolare meglio la viabilità. L’importo complessivo della spesa per i lavori è di 99mila euro, approvato con deliberazione della Giunta.