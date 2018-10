Al via il 74esimo anniversario della Liberazione di Cervia

Prima iniziativa dedicata al 74esimo anniversario della liberazione di Cervia. Giovedì, nel primo pomeriggio, si è svolta la pedalata cicloturistica con deposizione delle corone di alloro in alcuni cippi dei caduti a Cervia e a Pinarella con la partecipazione degli alunni della scuola primaria “G. Deledda”. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo ciclistico “Aquilotti”, per sensibilizzare i ragazzi ai temi della pace e della fratellanza. Inoltre proprio nei giorni scorsi, in occasione della Giornata Internazionale della Pace, per riflettere su tali tematiche, le bambine e i bambini della scuola primaria Grazia Deledda hanno creato un progetto “artistico” dal titolo “Raccogli un messaggio di pace”, decorando alcuni sassi. Alcuni di questi sono stati portati ad Assisi dai partecipanti cervesi in occasione della "Marcia della Pace Perugia-Assisi" e gli altri sassi sono stati lasciati in giro per Cervia in segno di pace, destinati ad essere raccolti.