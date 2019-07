Al via il rifacimento del parcheggio di largo Firenze

È programmato per lunedì 15 luglio l’avvio di un intervento di manutenzione straordinaria del parcheggio di largo Firenze e piazzetta Severino Ragazzini, del valore di 99.900 euro. I lavori, che si prevede di ultimare entro il 2 settembre, comporteranno: la realizzazione di nuovi tratti di marciapiede sul lato est e sul lato sud; la ripavimentazione della piazza, in conglomerato bituminoso; la ridistribuzione funzionale e l’adeguamento dell’area di parcheggio con la messa a norma dimensionale degli stalli di sosta e delle corsie di manovra; la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, nella medesima posizione di quello esistente; la posa di manufatti di arredo urbano.

Le necessarie modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate sul posto. Durante i lavori saranno istituiti il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli sul parcheggio, mentre sarà garantita l’accessibilità pedonale lungo il marciapiede esistente. Ai residenti e ai titolari di posto auto in area privata sarà garantito l’accesso durante tutte le fasi di lavoro, secondo le modalità che saranno concordate in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.