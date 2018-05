Al via le iscrizioni ai centri estivi e alle scuole d'infanzia comunali

Da venerdì 4 maggio fino a venerdì 25 maggio sono aperte le iscrizioni ai Centri ricreativi estivi di nidi e scuole dell’infanzia comunali a Ravenna. I requisiti, le sedi, le modalità di iscrizione e la retta per la frequenza sono contenuti negli specifici bandi.

Sempre a partire da venerdì e fino al 30 novembre sono aperte le iscrizioni fuori termine alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2018/2019 per i bambini nati negli anni 2013, 2014, 2015. In questo caso le iscrizioni avvengono esclusivamente in modalità online. La domanda di iscrizione verrà inserita in una graduatoria di riserva utilizzata solo in caso di esaurimento di quella ordinaria. I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti al giorno antecedente la data di presentazione della domanda stessa. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà è attivo un servizio di help-desk che risponde ai numeri 0544482376 – 0544485408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e alle e-mail inviate all’indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it.