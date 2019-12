Al via le iscrizioni alla Maratona di Ravenna città d'arte 2020

I primi due giorni di iscrizioni, coincisi con le promozioni legate al Black Friday, sono andati in archivio con un boom di adesioni. Ora, con undici mesi di anticipo, parte il lungo cammino verso domenica 8 novembre 2020, la data prefissata per la 22esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte.

Sono ancora vive in tutti i partecipanti le grandi emozioni vissute poche settimane fa, ma è già tempo di pensare alla prossima Maratona di Ravenna e Ravenna Runners Club, società organizzatrice dell'evento, sta già lavorando in vista di questo appuntamento. Sabato 7 dicembre 2019 aprono le iscrizioni sia ai 42,195 Km della Maratona di Ravenna Città d'Arte, sia ai 21,0975 Km della Ravenna Half Marathon. Per quanto riguarda la Martini Good Morning Ravenna 10,5 Km sarà invece necessario pazientare ancora qualche giorno. Le iscrizioni a quella che è divenuta negli anni la più grande festa sportiva di tutto il territorio, con 8.000 partecipanti all'edizione 2019, saranno aperte poco prima di Natale per dare il tempo di definire i dettagli futuri.