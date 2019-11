Al via le opere di ristrutturazione della Casa della Cultura

Al via le opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico della Casa della Cultura 'G. Pittano' e di sistemazione dell'area esterna. Il progetto è stato approvato e finanziato dal Gal L’Altra Romagna con copertura al 100% e prevede un investimento complessivo di 170.000 euro per la messa in sicurezza dell’edificio, con il consolidamento strutturale nel rispetto della normativa antisismica del solaio di interpiano della biblioteca e il miglioramento sismico generale dell’edificio con rinforzo perimetrale esterno con reti fibrorinforzate, il cambio della caldaia da gasolio a metano con conseguente miglioramento dell’efficienza energetica.

E’ prevista inoltre la generale riqualificazione esterna con la realizzazione di una nuova pavimentazione e dei marciapiedi, con un nuovo passaggio pedonale sul lato sinistro dell’edificio, anche per accedere ai bagni pubblici su via Fondazza. I lavori sono stati appaltati all’”Impresa Generale di Costruzione - Zini Elio” di Imola. La fine dei lavori è stimata entro la prossima primavera-inizio estate 2020.