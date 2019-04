Al via le visite guidate al nuovo Parco archeologico di Classe

A partire da sabato 6 aprile la Fondazione RavennAntica promuove un calendario di visite guidate per scoprire il Parco Archeologico di Classe, costituito dal nuovo Museo Classis Ravenna, dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe e dall’Antico Porto di Classe. Le visite guidate saranno svolte da giovani laureati in Conservazione dei Beni Culturali della Fondazione e dalle guide turistiche abilitate del territorio, appositamente formate con specifici corsi organizzati durante l’anno.

“E’ per noi motivo di grande soddisfazione - dichiara il Direttore di RavennAntica Sergio Fioravanti - proporre al pubblico e ai turisti il circuito del Parco Archeologico di Classe, un progetto di ampio respiro che nasce da lontano. Con l’inaugurazione del Museo Classis si è aggiunto un nuovo gioiello al percorso storico e archeologico della zona di Classe: grazie a questo nuovo itinerario di visita Ravenna si arricchisce di un nuovo circuito culturale e turistico che contribuirà al prolungamento della presenza media del turista nella nostra città. Fino ad oggi, e pur in un periodo di bassa stagione, oltre 20.000 visitatori hanno avuto modo di apprezzare il nuovo museo Classis. Con l’arrivo della primavera le tante comitive che già hanno effettuato la prenotazione ci fanno ben sperare che il Parco Archeologico di Classe riscuoterà grande successo”.

Gli orari di visita

Museo Classis

Dal 6 aprile al 2 giugno tutti i sabati alle ore 11.30 e 16.30 e tutte le domeniche alle ore 10.30 e 16.30.

Speciale ponti: nei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 1, 2, 3 maggio ore 11.30 e 16.30.

25 aprile ore 10.30 e 16.30.

Sabato 8 e 15 giugno e domenica 9 e 16 giugno ore 10.30 e ore 15.

Sant'Apollinare in Classe

Dal 6 aprile al 2 giugno tutti i sabati ore 10.30 - 12 - 15 - 16 e tutte le domeniche ore 12 - 15 - 16.

Speciale ponti: nei giorni 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 aprile e 2, 3 maggio ore 10.30 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17.

Nei giorni 30 aprile e 1 maggio ore 13 - 15 - 16 - 17.

Sabato 8 e 15 giugno e domenica 9 e 16 giugno ore 12 e 16.30.

Antico porto di Classe

Dal 6 aprile al 16 giugno tutti i sabati e le domeniche alle ore 11.30 e 16.30.

Speciale ponti: dal 22 aprile al 3 maggio tutti i giorni ore 11.30 e ore 16.30.