Alberi caduti e scantinati allagati: pioggia, grandine e vento causano danni nel ravennate

Il maltempo che lunedì pomeriggio ha colpito diverse zone del ravennate ha causato alcuni danni a Massa Lombarda, dove la perturbazione di passaggio ha portato pioggia, grandine e vento forte. Nel pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Selice, dove un albero è caduto in mezzo alla carreggiata stradale fortunatamente senza causare feriti; la polizia della Bassa Romagna è intervenuta per gestire il traffico a senso unico alternato fino a che i pompieri non hanno liberato la strada. In via Zaganelli, invece, un albero si è abbattuto su alcuni cavi elettrici: anche qui sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme al personale di Enel. Problemi di allagamento anche in alcuni scantinati delle abitazioni, attualmente in gestione dai pompieri. Danni ingenti all'agricoltura sono stati segnalati anche a Fusignano, su cui si è riversata una forte grandinata che ha distrutto alcuni raccolti.