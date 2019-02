Alberto Angela ancora in giro per la Romagna: e pranza in un ristorante faentino

Ancora una "comparsata" di Alberto Angela nella nostra provincia, questa volta però nel faentino. Venerdì, infatti, lo scrittore, divulgatore scientifico e conduttore tv ha visitato il ristorante "Casa Spadoni" di via Granarolo, a Faenza. Mercoledì Angela è stato invece "avvistato" prima in un ristorante del centro di Ravenna, poi ha letteralmente fatto impazzire le fan che lo hanno atteso in fila per ore sotto la pioggia e al freddo fuori dalla Feltrinelli, dove lo scrittore ha presentato il suo ultimo libro "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e sfidò l'eternità".