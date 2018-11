Alfabetizzazione digitale: che cos'è? Al via un corso

Si consolida il rapporto di collaborazione tra il Comune di Russi e l’Università per la Formazione Permanente degli Adulti “Giovanna Bosi Maramotti” di Ravenna, con un programma che propone novità altamente attrattive. "Dall'informazione al problem solving. L’alfabetizzazione digitale per i cittadini" è il corso tenuto dal docente Antonio Lazzari che si svolgerà il mercoledì dalle ore 20.00 alle 22.00, data d’inizio 7 novembre nella sede del Centro Culturale Polivalente di Via Cavour, 21.

Il corso si propone, con quattro incontri aperti a tutti, di fornire una prestazione di servizio inerente a una serie di attività laboratoriali indirizzati alla cittadinanza con scarse competenze digitali di base con la finalità di una alfabetizzazione digitale. Sono previsti 4 laboratori verticali di alfabetizzazione digitale per sensibilizzare la cittadinanza alle opportunità e alle problematiche del web con particolare riferimento agli ambiti di maggiore attrazione per il cittadino “comune”. A tale scopo si propongono 4 incontri di due ore ciascuno sui seguenti temi: Internet: come funziona, come navigare, come stare sulla rete, come trovare le risorse e come difendersi dai principali rischi online - 7 novembre; Social media: come essere presenti, come utilizzarli, quale social scegliere e perché - 14 novembre; Attività digitali: acquistare online, riconoscere le truffe, effettuare normali attività (documenti con la PA, pratiche, paypal ed altro) - 21 novembre; Principali software per la gestione quotidiana delle attività (google suite, google drive, videotelefonate, gestione carte di credito e conti online) - 28 novembre. E' data priorità ai residenti nel Comune di Russi e che le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca Comunale in via Godo Vecchia 10 a Russi. Per info: Marcella Domenicali (coordinatrice) Ufficio Cultura Comune di Russi, telefono 0544587656, email: cultura@comune.russi.ra.it.