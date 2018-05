Alla guida col cellulare: "strage" di multe in poche ore, ecco cosa si rischia

Ben sei violazioni alle norme sull’uso corretto di cellulari a bordo dell'auto sono state riscontrate mercoledì, nel giro di poche ore, dagli agenti della Polizia municipale impegnati in controlli per la prevenzione dei comportamenti alla guida che incidono maggiormente sulle cause di incidente stradale.

I conducenti, due donne e quattro uomini di età compresa tra i 26 e i 70 anni, stavano circolando nelle vie Darsena, Marconi, Canale Molinetto, Romea e Dismano. Complessivamente le sanzioni comminate ammontano a oltre 700 euro, con un totale di 18 punti decurtati.

Guidare e parlare al cellulare, oltre ad essere irregolare, è anche molto pericoloso perché influisce negativamente sulle prestazioni al volante, soprattutto per quanto riguarda i tempi di reazione degli automobilisti. Tutto questo si aggrava quando invece di parlare si scrive e invia messaggi, pratica che costringe a distogliere più a lungo lo sguardo dalla strada con tutti i rischi che ne conseguono. Si tratta quindi di disattenzioni che possono costare caro a se stessi e agli altri utenti della strada. I servizi, appositamente programmati anche sotto il coordinamento della Prefettura, proseguiranno nei prossimi mesi.