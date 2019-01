Alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito

Domenica, in tarda mattinata, nei pressi del centro abitato di Castel Bolognese una pattuglia della polizia locale dell'Unione della Romagna faentina ha denunciato per guida in stato d’ebbrezza una ragazza faentina, che aveva un tasso alcolemico appena inferiore a 1,5 grammi per litro. Grazie a ciò, la donna è riuscita a 'cavarsela' solo con la denuncia penale e il ritiro della patente di guida, evitando però la sanzione della confisca del mezzo che sarebbe scattata qualora il tasso alcolemico avesse superato il valore di 1,5.