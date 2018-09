Alla guida in autostrada con un tasso alcolemico da "record": camionista nei guai

Si è messo alla guida del camion con un tasso alcolemico da "record": sabato sera sono stati diversi gli automobilisti che hanno allertato le forze dell'ordine segnalando come sull'A14 bis fosse presente un mezzo pesante che stava procedendo sbandando pericolosamente e inchiodando all'improvviso, creando pericolo per sè e per gli altri mezzi presenti in autostrada. La Polizia stradale di Forlì, giunta sul posto, ha fermato l'uomo e lo ha sottoposto ad alcol test. Quando gli agenti hanno letto il tasso alcolemico sul dispositivo, la sorpresa: alla prima misurazione, infatti, segnava ben 3,17 grammi per litro, poco meno alla seconda misurazione, quando il limite è fissato a 0,5 g/l. Per l'uomo è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato d'ebrezza, oltre al sequestro del camion. La notizia è riportata dal Corriere Romagna.