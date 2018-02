Rapina la cassiera e lascia un involucro apparentemente esplosivo: paura alla Coop

Cappuccio in testa, giubbotto giallo catarifrangente e sciarpa ben alzata sul volto: questo l'identikit dell'uomo che nel primo pomeriggio di martedì, intorno alle 14:30, ha prima rapinato e poi lanciato un allarme bomba all'interno del supermercato Coop di via Aquileia, nei pressi di via Gulli. A quanto pare dalle prime informazioni, pare che l'individuo non avesse un accento straniero. E' entrato dentro il punto vendita, comprando solo una baguette: quando è arrivato nei pressi dell'unica cassa aperta in quel momento, ha tirato fuori una pistola ed ha minacciato la cassiera, fuggendo poi con l'incasso ancora in fase di quantificazione.

Prima della fuga ha lasciato un involucro, apparentemente esplosivo, nei pressi delle casse. Per questo motivo sul posto si sono precipitati i Carabinieri che hanno fatto evacuare i dipendenti ed i clienti del punto vendita, mettendo in sicurezza l'area. Gli artificieri di Bologna hanno così inviato sul posto un carabiniere reperibile che abita in zona Ravenna: ha controllato l'oggetto che è poi risultato essere innocuo. Era un "mix" di fili elettrici, detersivo e nastro adesivo, ma fortunatamente nulla di pericoloso.

Sul posto i Carabinieri del Radiomobile e quelli del Nucleo Operativo: i militari stanno visionando le telecamere di sorveglianza per cercare di reperire elementi utili all'identificazione dell'uomo. Indagini in corso.