Ammessa al Conservatorio nazionale di danza di Lisbona: l'avventura di Francesca

Inizierà lunedì l'avventura di Francesca Drei, la 15enne ravennate ammessa al sesto corso del Conservatorio Nazionale di Danza di Lisbona. Allieva di Cinzia Di Pizio, direttrice della scuola di danza Ravenna Ballet Studio, Francesca ha partecipato lo scorso marzo a una dura e selettiva audizione presso la prestigiosa scuola portoghese. Grazie alla grande passione per la danza e alla buona preparazione tecnica, è stata selezionata fra numerosi allievi di nazionalità portoghese e non solo.

L'ennesima soddisfazione per la scuola ravennate, che si aggiunge ai successi di altri allievi già entrati a far parte del Conservatorio di Lisbona, consolidando così una sorta di gemellaggio fra le due accademie. Francesca, attualmente nella capitale portoghese per gli ultimi preparativi prima dell'inizio dell'anno scolastico, frequenterà il liceo e i corsi di danza classica, contemporanea, passo a due e repertorio classico e contemporaneo, il tutto per un'assidua preparazione alla difficile professione di danzatrice.