Anche a Conselice riaprono parchi, giardini e cimiteri: "Niente assembramenti o si chiude"

Da lunedì con l’avvio della Fase Due, saranno nuovamente fruibili i parchi e i giardini del territorio. Nel dettaglio: a Conselice, parco Bougoin Jallieu e parco la Tana; a San Patrizio, parco 1 maggio; a Lavezzola, parco Falcone e Borsellino e parco Maria Fontana - area verde retro asilo nido. Come previsto dall'ordinanza della regione Emilia-Romagna, l'accesso è consentito per l'attività motoria o sportiva in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per quella sportiva e di almeno un metro per tutte le altre attività.

Non sono invece concesse attività ludiche e ricreative: pertanto sono inibiti l'utilizzo di giochi, strutture ginniche, tavoli o panche il cui utilizzo non consentirebbe il rispetto del divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Essendo parchi non sorvegliati saranno apposti cartelli contenenti le disposizioni per l'accesso. "E' una scelta di apertura sicuramente attesa e gradita - sottolinea il sindaco, Paola Pula -. Si raccomanda l'osservanza del divieto di assembramenti e l'utilizzo delle aree verdi più prossime alle proprie abitazioni. E' una opportunità per tutti, come è evidente l'attenzione alla autodisciplina: in caso contrario sarei costretta a promuovere una ordinanza di chiusura, poiché non siamo in grado e nemmeno credo sia utile mettere personale della Polizia Locale a controllare al fruizione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contestualmente riapriranno i tre cimiteri comunali (Conselice, Lavezzola e San Patrizio) all'interno dei quali dovranno essere rispettate le regole vigenti per le altre aree aperte al pubblico. Gli utenti che utilizzano le attrezzature interne (scala, innaffiatoi, scope) dovranno indossare i guanti (non mettiamo gli orari per i cimiteri per ora solo le regole). L'apertura è quella ordinaria. "Anche l'accesso ai cimiteri è subordinato al rispetto delle normative di distanziamento fisico e all'utilizzo di mascherina se non si riesce a mantenerla. Abbiamo introdotto l'obbligo dei guanti per l'utilizzo delle attrezzature comuni. Il rispetto da parte di ciascuno permette a tutti di usufruire delle medesime opportunità: eviate assembramenti. Se vedete molte auto e persone, ritornate in un altro momento".