Anche a Sant'Agata sul Santerno arriva la Carta d'identità elettronica

La carta d’identità elettronica (Cie) è ora disponibile anche all’ufficio Anagrafe del Comune di Sant’Agata sul Santerno. La nuova carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino ed è realizzata in materiale plastico. Ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di avanzati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare; la foto è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione. Inoltre, è conforme alle norme comunitarie previste per i documenti di viaggio nei Paesi dell’Unione. Al momento della richiesta vengono raccolte anche le impronte digitali, che saranno inserite nel documento stesso. Inoltre, i maggiorenni possono anche indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti.

La validità della Cie, invariata rispetto a quella della carta di identità tradizionale, è diversa a seconda all’età del titolare: tre anni per i minori di 3 anni; cinque anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 17 anni; dieci anni per i maggiorenni. Per il rilascio del documento ai minori di 18 anni è sempre necessario, oltre alla loro presenza, che siano accompagnati da entrambi i genitori, oppure da uno solo, munito di delega del genitore assente già compilata e firmata e fotocopia del documento. Per ottenere il nuovo documento occorre presentarsi in Comune con una foto formato tessera conforme alle norme Icao (l’ente deputato alla standardizzazione dei documenti di viaggio), la tessera sanitaria che riporta il codice fiscale e il documento d’identità scaduto o deteriorato (oppure la denuncia di furto o di smarrimento).

L’operatore dell’anagrafe provvede a raccogliere tutte le informazioni necessarie e rilascia al titolare della carta una ricevuta con valore di documento di riconoscimento temporaneo, fino al ricevimento del nuovo documento. La Cie infatti, non viene consegnata al momento della richiesta, come accade ora con il documento cartaceo, ma viene stampata dall’istituto poligrafico Zecca dello Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro sei giorni dalla richiesta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso un indirizzo da lui indicato al momento della richiesta o presso il Comune. Il Comune non ha alcuna possibilità di intervenire sui tempi e modalità di trasmissione della raccomandata; al cittadino, al momento della richiesta all’anagrafe, viene consegnato un codice con cui tracciarne il percorso tramite il sito di Poste Italiane. La Cie ha un costo di 22 euro (comprende anche le spese di spedizione), di cui 16,79 vanno direttamente allo Stato, mentre 5,21 euro sono i diritti fissi e di segreteria.