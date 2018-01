La Polizia controlla un uomo e poi lo soccorre: stava entrando in coma

Continuano senza sosta i controlli della Polizia nella zona dei Giardini Speyer e della stazione ferroviaria. Lunedì sera il personale della sezione Volanti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Ravenna, della Guardia di Finanza con l’unità cinofila Bac e del reparto Prevenzione crimine di Bologna ha effettuato un servizio che ha portato all’identificazione di 32 persone, di cui 17 di origine straniera.

Nel corso del controllo alla stazione, il Labrador Bac ha segnalato due persone, un italiano e un pakistano, che sono poi risultati in possesso di droga: il primo di una modica quantità di marijuana, il secondo di un grammo di hashish; entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Ravenna quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nella stessa serata sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni involucri contenenti 1,5 grammi di eroina e 3,8 di marijuana che erano stati occultati all’interno dei giardini Speyer.

Martedì sera è stato ripetuto il servizio di controllo, eseguito dalla sezione Volanti della Questura e dalle pattuglie del reparto Prevenzione crimine di Bologna, che è stato esteso fino all’area abbandonata ex Enichem di via Bassette. Durante i controlli sono state identificate 28 persone, di cui 12 stranieri. Cinque di questi sono risultati non in regola con le norme sul soggiorno e occupanti abusivamente lo stabile abbandonato di proprietà della Enichem; condotti in questura, i cinque sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna. Durante il controllo, inoltre, gli agenti della Questura hanno soccorso un tunisino che, dopo essersi dichiarato diabetico, ha accusato gravi malori: l’uomo, infatti, stava per entrare in coma diabetico. Il tunisino è stato immediatamente condotto al pronto soccorso, dove è ricoverato per le cure del caso.