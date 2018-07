"Andiamo al nido!": al via il progetto che punta a tagliare le rette di frequenza

Due progetti importanti realizzati in queste settimane dall’Amministrazione comunale, che mettono al centro i servizi educativi per l’infanzia e le politiche per le famiglie, “Andiamo al nido!” e “I tuoi primi passi nel mondo” sono stati presentati venerdì mattina in occasione di un evento aperto al pubblico alla sala Dantesca della Biblioteca Classense. Il progetto “Andiamo al nido!” si pone gli obbiettivi di abbassare significativamente le rette di frequenza degli asili nido; accorciare le liste di attesa; rafforzare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, attraverso azioni di raccordo e continuità tra i servizi educativi e le scuole per l’infanzia.

Questi risultati l’amministrazione comunale raggiungerà impiegando i 741.088,82 euro messi a disposizione dalla Regione attraverso il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione istituito dal ministero dell’Istruzione nel 2017. La giunta ha approvato le linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, e si appresta a sottoporle all’attenzione del consiglio comunale. Le linee d’indirizzo prevedono: una modifica del sistema tariffario dei nidi d’infanzia comunali, spazio bimbi e Cren; la riduzione delle liste di attesa con interventi volti a potenziare l'offerta integrata di servizi e a sostenere il reddito delle famiglie che scelgono di frequentare strutture private autorizzate al funzionamento; il rafforzamento del sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 attraverso la definizione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di iniziative di formazione, comunicazione e partecipazione rivolte ad insegnanti, genitori nell'ottica della comunità educante.

Il progetto “I tuoi primi passi nel mondo”, invece, è entrato in vigore questo mese. Si tratta di “kit di benvenuto” dedicato ai bimbi e alle bimbe nuovi nati del Comune di Ravenna ed è entrato in vigore questo mese. Il kit contiene: una dotazione per la lettura nei primi mesi di vita – in adesione al programma Nati per leggere – (il libro in edizione speciale Dieci dita alle mani e dieci dita ai piedini vincitore del premio nazionale “Miglior libro per bambini tra 0 e 36 mesi”, una bibliografia nazionale edita in esclusiva dai bibliotecari italiani dell’AIB, un depliant illustrativo e una serie di segnalibri suddivisi per fascia di età), un opuscolo informativo di tutti i servizi educativi per l’infanzia ma non solo. Sono previste anche agevolazioni economiche per la famiglie in servizi e prodotti per la prima infanzia. All’interno del kit, infatti, è presente una card da esibire nel momento dell’acquisto di beni e/o servizi presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, usufruendo così di offerte a loro riservate. Ad oggi sono 80 gli esercizi commerciali che hanno aderito. Questo si muove quindi su un doppio binario: offrire un contributo alle famiglie in un momento così particolare quale la nascita di un figlio; porre l’attenzione dei genitori verso l’importanza della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni in quanto numerose ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza.