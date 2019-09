Aggredito e derubato nel suo orto: paura per un anziano, ladro in fuga

Un grosso spavento che difficilmente riuscirà a dimenticare. Lunedì mattina, intorno alle 7, un anziano si è recato nei propri orti in via Canale Molinetto. Mentre era intento a iniziare i lavori, all'improvviso è stato aggredito alle spalle da un uomo, descritto come extracomunitario, che - forse armato di coltello - si è fatto consegnare il portafoglio dell'anziano, svuotandolo dei contanti e gettandolo a terra prima di darsi alla fuga verso la città in sella a una bicicletta. Ripresosi dallo shock dopo circa un'ora, la vittima ha allertato il 112 e sul posto si è subito precipitata una pattuglia dei Carabinieri di Ravenna. Le ricerche, che attualmente non hanno dato esito positivo, sono in mano ai Carabinieri e alla Polizia di stato.