Cercano droga, trovano il "bazar del tarocco": arrestato un 39enne

Un senegalese di 39 anni, residente nel cervese, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Ravenna per detenzione di prodotti con marchio contraffatto. Venerdì mattina i poliziotti, affiancati dal personale della Squadra Mobile di Forlì, hanno effettuato una perquisizione locale finalizzata alla ricerca di droga. Qui hanno trovato il 39enne con oltre 60 fra maglie e giubbotti e 29 borse, delle più note firme della moda nazionale e straniera, per un valore stimato sul mercato di oltre 8mila euro, oltre a circa 200 marchi griffati ancora da applicare sulla varia tipologia di merce. L’uomo, risultato non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici con condanne passate in giudicato, commessi nel 2006 e 2013, è stato sottoposto alla misura pre cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.