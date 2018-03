Asili nido, si avvicina il termine per la scadenza delle iscrizioni nel faentino

Ultimi giorni per iscriversi agli asili nido comunali e privati convenzionati con il Comune di Faenza per l'anno scolastico 2018/2019, per i bambini nati dall'1 gennaio 2016 al 31 marzo: il termine scade infatti il 5 aprile prossimo. Le domande vanno presentate al servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi dell'Unione della Romagna faentina (piazza Rampi 1, Faenza) - aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30, il martedì e giovedì anche il pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30 - mediante consegna diretta oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno., fax (al numero 0546 691679) o per posta elettronica certificata (mail: pec@cert.romagnafaentina.it). Il bando di iscrizione, il relativo modulo e tutte le informazioni sono pubblicati sul sito del comune di Faenza nella sezione http://www.comune.faenza.ra.it/Guida ai servizi/Servizi per l'infanzia e centri ricreativi estivi Cre/Asilo-nido.

La modulistica e il bando sono inoltre disponibili presso gli uffici del servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi (piazza Rampi 1), l'ufficio Relazioni con il pubblico (Urp), in piazza Nenni 19/a, e il Centro per le famiglie (via degli Insorti 2).