Lavezzola, assalto al bancomat: la banda ha colpito col volto coperto

Assaltato lo sportello bancomat della Cassa di Risparmio di Ravenna a Lavezzola. Il fatto è avvenuto nella nottata tra venerdì e sabato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dai Carabinieri, la banda ha neutralizzato lo sportello automatico con la "tecnica della marmotta", per poi dileguarsi con parte del bottino. Fortunatamente i danni non sono stati consistenti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili de Fuoco. Gli uomini dell'Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per dare un volto al commando. I malviventi hanno tuttavia agito col volto travisato.